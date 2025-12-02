Достижения.рф

Путин: Россия ощущает внешнее давление, но уверенно справляется с вызовами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия ощущает внешнее давление, но уверенно справляется с вызовами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!».



По его словам, западные страны вводят незаконные односторонние ограничения, пользуясь монопольным положением на отдельных рынках, чтобы избавиться от конкурентов и сохранить свои былые привилегии в современных реалиях.

«Современный мир отличается высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран», – отметил Путин.
Он также напомнил, что западные партнеры некогда учили представителей РФ, что трудности стоит преодолевать инструментами рынка, а не посредством командной работы.
«Что касается России, она безусловно чувствует такое внешнее давление. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами», – подчеркнул президент.
Он заверил, что Россия продолжит выстраивать суверенную экономическую политику.
Лидия Пономарева

