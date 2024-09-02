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Путин: Россия разберётся с «украинскими бандитами» в Курской области

02 сентября 2024, 14:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российские войска разберутся с украинскими бандитами, проникшими в Курскую область. Расчёт ВСУ был на дестабилизацию обстановки в приграничных районах России и срыв наступления ВС РФ в Донбассе, но он не оправдался.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая на открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла, в котором он принял участие. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась сесть за стол переговоров, чтобы установить мир на Украине.

«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область», — сказал президент.



При этом, по словам Путина, Москва готова не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам с Украиной, так как всегда выступала за разрешение любых конфликтов дипломатическим путём.

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Турция подала заявку на вступление в БРИКС
02 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/naumoid

Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Этим шагом, как пишет издание, турецкие власти намерены расширить и усилить своё влияние в мире, а также наладить связи с развивающимися государствами.

Данный вопрос может быть рассмотрен в рамках предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани.

Издание также отметило, что власти страны разочарованы отсутствием прогресса в вопросе вступления Турции в Евросоюз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция весной этого года предлагала возобновить зерновую сделку в обновлённом формате. Однако эти планы сорвались из-за действий Украины.

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#брикс
#политика
#заявление
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Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot
02 сентября 2024, 13:41

Фото: iStock/MikeMareen

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом его официальный представитель по печати Михай Константин сообщил по итогам заседания кабмина.
Отмечается, что одобренный правительством проект будет в срочном порядке направлен в парламент. После его принятия кабмин издаст постановление, позволяющее произвести поставку.

Ранее, 20 июня, Верховный совет обороны Румынии принял решение о передаче одного ЗРК Patriot Украине. Однако это будет осуществлено только при условии продолжения переговоров румынских властей с союзниками по НАТО о получении подобной или эквивалентной системы, которая позволит обеспечить безопасность национального воздушного пространства.

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#румыния
#украина
#вооружение
#правительство
#законопроект
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Закодированный гимн Украины обнаружили в базе данных избирателей США
Politico: гимн Украины нашли в коде базы данных избирателей Нью-Гэмпшира в США
02 сентября 2024, 13:18

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В исходном коде базы данных избирателей штата Нью-Гэмпшир в США обнаружили закодированный гимн Украины. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что избирательная комиссия штата обратилась к IT-компании с просьбой заменить устаревшую базу данных перед президентскими выборами, которые ожидаются в ноябре.

В ходе проведения проверки безопасности системы компания ReversingLabs увидела открытый исходный код в программном обеспечении, которое к тому же было настроено для подключения к серверам на территории России.

Затем выяснилось, что разработчик этой системы отдавал часть работы над программой зарубежным специалистам. Один из них, по всей видимости, вставил в исходный текст кода гимн Украины в знак солидарности со страной.

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#избиратели
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Лавров назвал причину ареста Дурова
Лавров: Дуров проявил свободу и не стал слушать Запад по модерации Telegram
02 сентября 2024, 12:42

Фото: сайт Кремля

Создатель Telegram Павел Дуров проявил свободу и не стал слушать Запад в вопросе модерации мессенджера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
По словам министра, причиной ареста Дурова во Франции стало стремление западных стран подавить конкуренцию в рамках глобализации.

Лавров добавил, что Дуров оказался слишком свободным и отказался слушать Запад, который, в свою очередь, выступает против демократизации управления интернетом на международном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы к Дурову, связанные с работой его мессенджера, возникали и в России, однако его не арестовывали.

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#франция
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Захарова оценила слова Сикорского о перехвате российских ракет
Захарова: Польша видит своей Западную Украину
02 сентября 2024, 12:33

Фото: iStock/macky_ch

Польша видит Западную Украину в составе своей страны. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает RTVI.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, государства, граничащие с Украиной, несмотря на запреты НАТО, должны сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство. Тем самым он подчеркнул, что долгом Польши является ликвидация ракет ВС РФ над Украиной.


«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — сказала Захарова.

Позже заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.

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Путин раскрыл свое отношение к вейпам
Путин: популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство
02 сентября 2024, 12:14

Фото: сайт Кремля

Популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство, так как они вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Так считает президент России Владимир Путин.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки, особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто — курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием», — сказал президент.

Он также отметил, что у тех, кто курит вейпы страдает репродуктивная функция и появляются проблемы с иммунитетом в целом.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью.

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Стало известно, сколько часов в сутки спит Путин
Путин спит шесть часов в сутки
02 сентября 2024, 11:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, однако отметил, что этого времени недостаточно для отдыха, передает РИА Новости.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Десятилетний ученик Богдан Ремарчук спросил Путина, сколько времени он тратит на сон и отдых.

«Соврать неудобно, скажу, как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь», — ответил Путин школьнику.

При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.

В рамках открытого урока Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.

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Лавров призвал Запад считаться с интересами России
Лавров: Россия не намерена встраиваться в западные схемы без учёта её интересов
02 сентября 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Россия не намерена встраиваться в западные схемы, не учитывающие российские интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
Несмотря на это, по словам министра, Москва остаётся открытой к контактам с Западом, о чём ранее также заявлял президент страны Владимир Путин. Однако диалоги будут возможны только в том случае, если Запад откажется от враждебного курса в отношении России.

Если же будут возникать недружественные шаги, последует жёсткая реакция, предупредил Лавров.

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В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его заявлении о российских ракетах
В НАТО сделали замечание Сикорскому после его слов о ликвидации российских ракет
02 сентября 2024, 11:29

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ высказался о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского о долге страны сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Ранее Сикорский в беседе с тем же изданием заявил, что государства, граничащие с Украиной, несмотря на запреты НАТО, должны сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство. Тем самым он подчеркнул, что долгом Польши является ликвидация ракет ВС РФ над Украиной.

Джоанэ отметил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.

Он добавил, что члены НАТО, несмотря на имеющуюся необходимость оказывать помощь Украине, должны сделать все для избежания эскалации конфликта.

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