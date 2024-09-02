Путин: Россия разберётся с «украинскими бандитами» в Курской области

Фото: сайт Кремля
Российские войска разберутся с украинскими бандитами, проникшими в Курскую область. Расчёт ВСУ был на дестабилизацию обстановки в приграничных районах России и срыв наступления ВС РФ в Донбассе, но он не оправдался.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая на открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла, в котором он принял участие. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась сесть за стол переговоров, чтобы установить мир на Украине.
При этом, по словам Путина, Москва готова не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам с Украиной, так как всегда выступала за разрешение любых конфликтов дипломатическим путём.
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«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область», — сказал президент.
При этом, по словам Путина, Москва готова не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам с Украиной, так как всегда выступала за разрешение любых конфликтов дипломатическим путём.
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Александр Бойцов