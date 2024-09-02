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Путин назвал число тувинцев, участвующих в СВО

Путин: порядка 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в спецоперации
02 сентября 2024, 13:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Порядка 10 тысяч жителей Тувы участвуют в специальной военной операции, такие данные привел президент России Владимир Путин.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Тува — это особый регион России… Сегодня те традиции, которые были заложены ещё нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в СВО», — заявил президент России.



Он подчеркнул, что жители Тувы рискуют своими жизнями и защищают Россию. По словам Путина, подобные действия являются блестящим примером патриотизма.

Российский лидер также напомнил, что ранее Республика Тыва была союзником Советского Союза в борьбе с фашизмом.

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Посольство Украины во Франции открыто вербует наёмников, обходя законы
Посольство РФ: Киев во Франции открыто вербует наёмников через соцсети
02 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Посольство Украины во Франции открыто продолжает вербовать наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом посольство России в Париже сообщило в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что французские власти активно отрицают участие своих военных в конфликте на Украине, однако они неоднократно были замечены в зоне боевых действий.

В посольстве добавили, что власти Франции никак не препятствуют вербовке посольством Украины наёмников, несмотря на то, что такая деятельность запрещена по закону.

Вербовка наёмников в ВСУ ведётся через соцсети, добавили в диппредставительстве России.

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Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ
Армия России освободила село Скучное в ДНР
02 сентября 2024, 12:18

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Скучное в ДНР от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки в ДНР уничтожена живая сила противника, а также военная техника. Потери ВСУ на данном направлении составили около 475 боевиков.

Накануне стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

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Стало известно о цели ночных ударов ВС РФ по Киеву
«Военная хроника»: целью ударов по Киеву был военный завод «Артем»
02 сентября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/abadonian

Целью ночных ударов ВС России по Киеву стал военный завод «Артем». Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее сообщалось, что в понедельник на предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что произошло это в Шевченковском районе. Однако о каком именно объекте идет речь не уточнялось.

На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар

По данным канала, в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие было создано в советское время. Оно занимается выпуском продукции военного назначения. В числе изделий противотанковые управляемые ракеты, авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также другие виды боеприпасов.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#воздушная
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Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области
Путин: Киев провокацией в Курской области пытался остановить наступление ВС РФ
02 сентября 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе, однако сделать это не удалось. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл в Тыве.
Путин подчеркнул, что Украина своими действиями не достигла желаемых результатов, а Россия, в свою очередь, продолжает наступление на Донбассе, причём темпами, которых давно не было у ВС РФ.

Президент также добавил, что решить вопрос удастся исключительно путём мирных переговоров, от которых российская сторона никогда не отказывалась.

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Пленный ВСУ раскрыл новые подробности атаки на Курскую область
Пленный ВСУ: командование скрыло от солдат отправку в Курскую область
02 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Командование ВСУ, участвовавшие во вторжении в Курскую область, скрывали от своих подчиненных, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались. Об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Анисимов, видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«То, что он (командир – ред.) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.

Кроме того, он рассказал о случаях расстрела украинских мобилизованных, которые не хотели ехать на бронеавтомобиле «Козак» для выполнения задач в Курской области.

Пленный уточнил, что его подразделение должно было пройти деревню в курском приграничье и окопаться там. Украинцам запретили контактировать с местными жителями, а в случае их сопротивления было приказано расстреливать на месте.

При этом БМП с Анисимовым попала под российский огонь уже через 100 метров после пересечения границы, всего было два попадания. Его сослуживцы погибли, а сам Анисимов был ранен, после чего сдался в российский плен.

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Британский журналист незаконно посетил Курскую область
СМИ: Журналист Independent Крушельницкий незаконно побывал в Курской области
02 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/N-sky

Британский журналист Аскольд Крушельницкий, представляющий газету Independent, совершил незаконный визит в Курскую область и опубликовал об этом статью на сайте издания. Об этом пишет РИА Новости.
В статье отмечается, что журналист, вместе с другими репортерами в сопровождении ВСУ, посетил российский город Суджа и близлежащие населенные пункты, находящиеся примерно в 20 километрах от него. Газета также публикует фотографии, сделанные Крушельницким во время своего незаконного визита на территорию Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

До этого сообщалось, что корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Ганчев: К атакам ВСУ на Курскую область причастны все государства НАТО
02 сентября 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Diy13

Все государства, входящие в Североатлантический альянс, причастны к действиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что все действия киевский режим предпринимает либо при попустительстве Запада, либо по прямому указанию западных кураторов. Именно поэтому можно считать, что все государства НАТО имеют прямое отношение к тому, что делают ВСУ в Курской области, а также на территории пока ещё оккупированных украинских городов, указал чиновник.

Ганчев также отметил, что в новостях ежедневно появляются подтверждения того, что все страны-участницы НАТО в настоящее время ведут активные действия против России.

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Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
Минобороны: ВС РФ уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области
02 сентября 2024, 09:36

Фото: istockphoto/zim286

Военные ВС России уничтожили 3 пусковые установки HIMARS в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Замаскированные огневые позиции РСЗО американского производства HIMARS были обнаружены в районе населенных пунктов Глыбное и Осоевка. Отмечается, что удары военными ВС РФ были нанесены высокоточным ракетным вооружением.

Помимо этого, были уничтожены три автомобиля сопровождения, а также более 30 украинских националистов. Кроме того, средства объективного контроля подтвердили уничтожение транспортно-заряжающей машины.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Гладков: при обстреле белгородского поселка Дубовое пострадала женщина
02 сентября 2024, 09:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ белгородского поселка Дубовое пострадала женщина. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.

В связи с напряженной оперативной обстановкой школы в Белгороде, расположенные в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.

«Уточненная информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

Помимо этого, он рассказал, что в поселке Дубовое загорелись 4 автомобиля и два дома, а в поселке Майский — один дом. Сообщается, что сотрудники МЧС устранили очаги пожара.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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