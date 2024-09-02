Путин назвал число тувинцев, участвующих в СВО

Фото: сайт Кремля
Порядка 10 тысяч жителей Тувы участвуют в специальной военной операции, такие данные привел президент России Владимир Путин.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.
Он подчеркнул, что жители Тувы рискуют своими жизнями и защищают Россию. По словам Путина, подобные действия являются блестящим примером патриотизма.
Российский лидер также напомнил, что ранее Республика Тыва была союзником Советского Союза в борьбе с фашизмом.
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«Тува — это особый регион России… Сегодня те традиции, которые были заложены ещё нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в СВО», — заявил президент России.
Он подчеркнул, что жители Тувы рискуют своими жизнями и защищают Россию. По словам Путина, подобные действия являются блестящим примером патриотизма.
Российский лидер также напомнил, что ранее Республика Тыва была союзником Советского Союза в борьбе с фашизмом.
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Элина Позднякова