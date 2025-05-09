В параде на Красной площади участвуют более 11,5 тыс. военных

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Свыше 11,5 тыс. военнослужащих принимают участие в параде Победы на Красной площади, в их числе более полутора тысяч участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
«Участниками парада стали военнослужащие министерства обороны России и других силовых ведомств — Росгвардии, ФСБ, МЧС, а также подразделений армий дружественных иностранных государств. Более полутора тысяч военнослужащих парадных расчётов — участники СВО», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москву прибыли лидеры около 30 стран, включая КНР, Белоруссию, Бразилию, Кубу, Вьетнам, Боснию и Герцеговину, Египет, Казахстан, Узбекистан и пр.
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