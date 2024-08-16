Российские военные освободили еще один населенный пункт

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Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила от боевиков ВСУ Ивановку в ДНР. Российские бойцы поразили несколько формирований противника в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калинова, Новгородского. Помимо этого, взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Бывшие военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что Армия России освободила от боевиков ВСУ Ивановку в ДНР. Российские бойцы поразили несколько формирований противника в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калинова, Новгородского. Помимо этого, взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Бывшие военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова