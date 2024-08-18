Путина пригласили на ужин с Алиевым и его женой в домашней резиденции

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. Об этом сообщает РИА Новости. Российского лидера пригласили на ужин в домашней резиденции Алиева, говорится в материале.
По данным агентства, встретившись в резиденции, Путин и Алиев крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга, а после президент России подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.
Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».
После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Читайте также:
Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом
Стала известна тема будущих переговоров Путина с Алиевым
Алиев пообещал помочь заморским владениям Франции стать независимыми от Парижа
Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».
После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Читайте также:
Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом
Стала известна тема будущих переговоров Путина с Алиевым
Алиев пообещал помочь заморским владениям Франции стать независимыми от Парижа
Данил Пономарев