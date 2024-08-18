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Путина пригласили на ужин с Алиевым и его женой в домашней резиденции

18 августа 2024, 21:30
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. Об этом сообщает РИА Новости. Российского лидера пригласили на ужин в домашней резиденции Алиева, говорится в материале.
По данным агентства, встретившись в резиденции, Путин и Алиев крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга, а после президент России подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».



После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.

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В СФ ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ под Курском
Сенатор Джабаров: вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут ликвидированы
18 августа 2024, 21:18

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Все вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут уничтожены, либо взяты в плен, заявил «Ленте.ру» сенатор СФ Владимир Джабаров. Таким образом первый зампред комитета по международным делам ответил на слова градоначальника Львова Андрея Садового про страшную цену за атаку ВСУ в Курской области.
«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — резюмировал сенатор.

Ранее Садовый написал в соцсетях, что «операция ВСУ имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается».

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа. Украинские радикалы решили прорвать оборону ВС РФ, но противнику дали отпор пограничники, солдаты и Росгвардия. Позже стало известно, что незадолго до атаки Украина получила от НАТО произведенный, согласно документам в этом году, бронеавтомобиль Senator, который и отправила в российский регион.

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Партия Меланшона потребует отставки Макрона, если Касте не станет премьером
18 августа 2024, 20:57

Фото: iStock/SimonLukas

Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» попытается через голосование в парламенте отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, если он не тот не предложит пост премьер-министра страны Люси Касте. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на заявление партии.
«Непокорившуюся Францию» требует, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.

«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указано в заявлении партии.
По данным издания, левые возмущены тем, что Макрон решил не формировать правительство, пока в стране не закончатся Олимпийские игры и игнорирует кандидатуру Касте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже был отменен из-за плохой погоды.
«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.
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Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом
18 августа 2024, 20:31

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».

После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Также президенты планируют подписать совместные документы, а после официально выступить перед СМИ.

Вечером Путин и Алиев отправятся на территорию «Белого города» и посетят кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Затем пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.

Ранее сообщалось, что одной из тем разговора президента России Владимира Путина со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым станет азербайджано-армянское урегулирование.

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В Польше исключили разрешение на удары по России на фоне событий под Курском
МВД Польши исключило разрешение на удары по РФ на фоне событий в Курской области
18 августа 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Olena_Z

События под Курском не повлияют на позицию западных союзников Киева по применению поставленного ими оружия Украине. Об этом в беседе с агентством Reuters сообщил глава польского МВД Томаш Семоняк.
Он ответил на вопрос о возможности снятия ограничений на использование украинской стороной оружия западных стран для удара по территории России с учетом нападения ВСУ в Курской области.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — сказал чиновник.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Киев добивается использования российской стороной ядерного оружия. Кроме того, по словам Лукашенко, при помощи нападения под Курском Украина хочет выиграть лучшую позицию, если начнутся переговоры.

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Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко: Переговоры по Украине следует начать с того, чем закончили в Стамбуле
18 августа 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чего следует начинать мирные переговоры по Украине. По его мнению, начать нужно с того, на чём остановились во время встречи в Стамбуле в 2022 году.
Тогда под влиянием западных союзников, главным образом Великобритании, украинская сторона свернула переговоры. По сути они закончились безрезультатно, так как позже Киев, по выражению президента РФ Владимира Путина, «выбросил на помойку» все стамбульские договорённости. А затем украинский президент Зеленский и вовсе запретил на законодательном уровне ведение любых переговоров с Москвой.

По мнению Лукашенко, следует закончить «эту драчку», которая не нужна ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам. Поэтому следует сесть за стол переговоров, а когда возникнет вопрос, с чего начать, начать нужно с того, на чём остановились в Стамбуле, заключил белорусский лидер.

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#переговоры
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Стало известно о влиянии боев под Курском на поставки для ВСУ оружия Запада
Аналитик Дандыкин: бои под Курском не повлияют на поставку оружия ВСУ
18 августа 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Бои под Курском не повлияют на поставки западного оружия боевикам ВСУ, высказал свое мнение «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин.
«Я думаю, никак это не повлияет. Они планово поставляют оружие, и его хватает, судя по всему. Хоть они и жалуются, что у них не хватает. Но, судя по обстрелам, — Донецк, еще 12 ракет наши сбили над Крымским мостом, морские дроны утопили — [это не так]», — сказал собеседник журналистам.

Кроме того, Дандыкин допускает, что западные союзники Киева могут увеличить поставки комплексов противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Киев использовал при нападении на Курскую область бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), полученный незадолго до атаки на российские приграничные территории.

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Посол Азербайджана сообщил о завершении дипмиссии в Москве
Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в РФ после 18 лет работы
18 августа 2024, 18:28

Фото: istockphoto/shironosov

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы объявил о завершении своей дипломатической миссии в Москве и уходе с поста. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Глава диппредставительства проработал в столице больше 18 лет, говорится в материале.
По его словам, он хочет вернуться в родную Шушу, чтобы избираться в местный парламент.
«Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь - быть первым депутатом после освобождения Карабаха. Мне бы хотелось остаток жизни — сколько пошлет Аллах — посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины», — рассказал Бюльбюль оглы.
Он добавил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева он отреставрировал дом своего отца и открыл в нем музей.
«Меня радует, что сейчас много туристов приезжают в Шушу и посещают дом-музей Бюль-Бюля. Поэтому мое решение (о выдвижении в депутаты - прим. Ред) естественно», — пояснил посол.
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Лукашенко сделал неожиданное заявление о границе с Украиной
Лукашенко: граница Украины и Белоруссии заминирована как никогда
18 августа 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Украина разместила вдоль Белоруссии порядка 120 тысяч военных, при этом сама граница сейчас заминирована как никогда. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Минск в качестве ответной меры разместил свои силы вдоль всей границы, добавил он.
«Граница заминирована как никогда», — отметил Лукашенко.
По его словам, украинские БПЛА постоянно нарушают воздушное пространство Белоруссии со стороны юго-востока.
«Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию», — пояснил белорусский лидер, комментируя сбитые 9 августа дроны ВСУ.
Лукашенко подчеркнул, что он вынужден соответствующе реагировать, чтобы обеспечить безопасность украинско-белорусской границы.

Ранее белорусский президент заявил, что, напав на Курскую область, киевский режим повышает ставки в расчете получить лучшую позицию, если начнутся переговоры, но в настоящее время такая тактика не сыграет.

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Стала известна тема будущих переговоров Путина с Алиевым
Путин и Алиев поговорят об армяно-азербайджанском урегулировании в Баку
18 августа 2024, 16:49

Фото: Сайт Кремля

Об азербайджано-армянском урегулировании поговорят президент России Владимир Путин со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках государственного визита российского лидера в Баку в период 18-19 августа. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы, посвященные визиту Путина.
«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — сказано в документации.

Отмечается, что главными задачами этого вопроса остаются подписание соглашения о мире, а также ряд других аспектов, требующих решения на основе договоренностей трех стран в период 2020-2022 годов.

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