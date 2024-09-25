Путин: Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного оружия

Фото: сайт Кремля
Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного вооружения и его компонентов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Глава государства отметил, что Москва всегда с полной ответственностью подходит к таким вопросам, осознавая всю силу этого оружия.
Также Россия стремится укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности и не допустить распространения такого вида оружия и его компонентов.
В заседании Совбеза, помимо прочих, принимают участие министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
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Также Россия стремится укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности и не допустить распространения такого вида оружия и его компонентов.
В заседании Совбеза, помимо прочих, принимают участие министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
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Анастасия Чинкова