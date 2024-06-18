«Путин рулит!»: Жители Якутска восторженно приветствовали президента России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин во время проезда по Якутску вышел из машины кортежа и поприветствовал жителей города. Те встретили главу государства аплодисментами и возгласами: «Путин рулит!», «Мы с вами всегда!» и «Путин красавчик!»
Российский лидер подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими. Один из горожан даже заявил, что считает себя похожим на президента.
Российский президент не в первый раз проделывает подобный трюк — останавливает кортеж, чтобы напрямую пообщаться с жителями городов, которые посещает.
После поездки в Якутию, где президент проведёт несколько встреч и познакомится с достижениями республики, Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Затем он посетит Вьетнам.
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«Ну, мы все друг на друга похожи», — ответил на это Владимир Путин.
Российский президент не в первый раз проделывает подобный трюк — останавливает кортеж, чтобы напрямую пообщаться с жителями городов, которые посещает.
После поездки в Якутию, где президент проведёт несколько встреч и познакомится с достижениями республики, Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Затем он посетит Вьетнам.
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Александр Бойцов