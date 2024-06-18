Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию

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Президент Владимир Путин накануне поездки в Юго-Восточную Азию посетил с рабочим визитом Якутию. Глава государства прилетел в столицу региона 18 июня.
В столице региона российский лидер ознакомится с достижениями республики в IT-сфере и оборонной промышленности в креативном кластере «Квартал труда» и проведёт несколько рабочих встреч, передаёт ТАСС. Запланировано общение с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и деятелями культуры. Также состоится встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым. В Якутске сейчас настоящая летняя погода, около 21 градуса тепла.
После окончания рабочего визита в Якутию уже вечером 18 июня Владимир Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. На следующий день российский президент вылетит во Вьетнам.
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Александр Бойцов