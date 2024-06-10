В Кремле высказались о визите Путина во Вьетнам и Северную Корею

Фото: Официальный сайт Кремля
В Кремле своевременно сообщат о визите российского лидера Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», — прокомментировал ситуацию Песков.
30 мая спикер Кремля также анонсировал поездку главы российского государства во Вьетнам. Тогда он сообщил, что визит Владимира Путина подготавливается, а о его точных сроках будет известно позже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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