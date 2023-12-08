«Без колебаний»: Путин пойдет на выборы, так как в сложные времена должен быть с народом

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Спикер парламента ДНР Артем Жога рассказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбы от жителей новых регионов, которые желают, чтобы он баллотировался на пост президента РФ в 2024 году.
«Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий, всех ребят военнослужащих, мы просим его принять участие в выборах президента РФ», — отметил Жога.
Путин ответил, что в тяжелые времена должен быть со своим народом и объявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента РФ в 2024 году. Также Жога рассказал, что сильно волновался при общении с главой государства и нарушил правила обращения к лидеру страны, однако выразил надежду на то, что за это его не накажут.
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Элина Позднякова