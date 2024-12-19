Путин: с Россией фактически воюют все страны НАТО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Россией фактически воют все страны НАТО.
В рамках Прямой линии Владимир Путин заявил, что с Российской Федерацией фактически воюют все страны Североатлантического альянса.
Президент России обратил внимание, что снаряды на Западе стали дороже в четыре раза, странам Североатлантического альянса не хватит и трёх процентов ВВП на оборону.
Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.
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Президент России обратил внимание, что снаряды на Западе стали дороже в четыре раза, странам Североатлантического альянса не хватит и трёх процентов ВВП на оборону.
Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.
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Ольга Енгалычева