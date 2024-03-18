Путин акцентировал внимание на ошибках предвыборного штаба Надеждина

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Кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина не допустили к участию в президентских выборах из-за неудовлетворительной работы его избирательного штаба, заявил президент Владимир Путин, его слова цитирует «Коммерсантъ».
«Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций. По моим данным, не было набрано необходимое количество голосов, необходимых для участия в выборах», — сказал Путин журналистам во время выступления в своем предвыборном штабе.
Ранее Владимир Путин поделился своим восприятием смерти Алексея Навального* и принял поздравления с победой на выборах от Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.
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Александр Климов