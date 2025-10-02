«Вот и пусть ловят»: Путин пошутил о дронах

02 октября 2025, 22:17

Путин с юмором заявил, что больше не будет запускать дроны во Францию

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Президент РФ Владимир Путин с юмором заявил на заседании международного клуба «Валдай», что Россия больше не будет отправлять дроны во Францию и Данию.





По его словам, в этих странах люди, которые раньше шутили про НЛО, теперь будут запускать дроны каждый день, и пусть сами с ними разбираются.





«Там, знаете, развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объекторв — НЛО. Они сейчас запускать будут каждый день. Каждый день божий. Вот и пусть ловят», — сказал Путин.