Путин считает странным приглашение Украины на годовщину освобождения Освенцима

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал позором отказ в приглашении представителей России на памятные мероприятия к годовщине освобождения Освенцима. В то же время приезд туда делегации Украины выглядит странно.
Об этом глава российского государства сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент отметил, что можно по-разному относиться к сегодняшней политике России или к нему лично, но такое решение — «странная, позорная вещь».
Также он отметил, что не менее странным выглядит и решение пригласить тех, кто сделал Степана Бандеру своим национальным героем. Ведь в охране концлагерей служили не только немцы, но и украинские националисты, а также ныне «цивилизованные». Причём именно они порой привлекались для расстрелов и отличались особой жестокостью по отношению к военнопленным.
Путин добавил: современное общество Германии не имеет отношения к приходу к власти фашистов и началу Второй мировой войны.
Историческая память существует, но возлагать вину на нынешнее поколение за то, что происходило в 1930-1940 годах, несправедливо, заявил президент России.
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Также он отметил, что не менее странным выглядит и решение пригласить тех, кто сделал Степана Бандеру своим национальным героем. Ведь в охране концлагерей служили не только немцы, но и украинские националисты, а также ныне «цивилизованные». Причём именно они порой привлекались для расстрелов и отличались особой жестокостью по отношению к военнопленным.
Путин добавил: современное общество Германии не имеет отношения к приходу к власти фашистов и началу Второй мировой войны.
Историческая память существует, но возлагать вину на нынешнее поколение за то, что происходило в 1930-1940 годах, несправедливо, заявил президент России.
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Александр Бойцов