В Сербии осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Александр Вулин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Отказ Польши приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима является оскорблением памяти узников нацизма, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его слова передает РИА Новости. По его мнению, сложно представить большее оскорбление для исторической правды, чем то, что освободителей концлагеря не будет на годовщине его освобождения.
«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь», — возмутился политик.По словам руководства музея концлагеря, они не могут пригласить на годовщину освобождения страну, которая, по их мнению, попирает идеалы свободы.
Решение польской стороны также возмутило главу Сербии Александра Вучича, который предположил, что видимо вместо русских там будут «те, кто создал» Освенцим.
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