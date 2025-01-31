В МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме

Мария Захарова (сайт МИД России)
Участие Владимира Зеленского в церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше стало отвратительным проявлением цинизма. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что ей было отвратительно видеть предводителя киевского режима на мероприятиях в Бабьем Яре и польском Освенциме. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, Зеленский «стоит и "показушно" сопереживает жертвам холокоста».
Напомним, 27 января стало известно, что Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря Аушвиц (Освенцим).
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