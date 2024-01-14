Путин: за Дальним Востоком и Арктикой будущее России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Дальнего Востока и Арктики — это важный фактор развития России, так как за этими регионами будущее страны. Об этом Путин сообщил журналистам.
Российский лидер подчеркнул, что с 2013 года правительство активно стало заниматься проектами развития Дальнего Востока. Путин отметил, что в этих регионах находится логистика, производство и минеральные ресурсы.
Глава государства заключил, что в настоящее время и Азия развивается достаточно серьезными темпами, «которыми не развивается ни один другой регион в мире».
Ранее Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Чукотку. Он рассказал, что впервые побывал в этом далёком краю и совсем об этом не жалеет.
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Екатерина Коршунова