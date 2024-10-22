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Советник Лулы Аморим жестко ответил Германии по поводу дружбы Бразилии с Россией

22 октября 2024, 06:20
Фото: istock/sezer ozger

Фото: istock/sezer ozger

Советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что санкции против России неэффективны и только наносят ущерб Западной Европе,
В то же время как экономика России продолжает расти, отметил политик. Эти слова прозвучали в интервью немецкому журналу Spiegel перед саммитом БРИКС в Казани, когда немецкий журналист задал вопрос о позиции Бразилии по поводу санкций.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», — подчеркнул Аморим, добавив, что Бразилия не поддерживает враждебную политику Запада в отношении Москвы.


Советник отметил, что от санкций страдает в первую очередь Западная Европа, которая теперь вынуждена покупать более дорогое топливо из США, тогда как раньше оно поставлялось напрямую из России по газопроводу. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, на него прибыли 32 страны, из которых 24 будут представлены главами государств.

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Депутат Судзуки: популярность БРИКС растет благодаря стабильности России
22 октября 2024, 06:11

Фото: istock/Bet_Noire

Японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки объяснил, что причиной растущего числа стран, желающих вступить в БРИКС, является экономическая и политическая стабильность России.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Россия играет центральную роль в организации благодаря своей энергетической мощи и стабильности.

«Россия — ключевой игрок в мировой энергетике. Странам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов, что усиливает их влияние. Стабильность России, как в политике, так и в экономике, становится важнейшим фактором для стран, стремящихся присоединиться к БРИКС», — заявил Судзуки.

Депутат также указал на то, что, несмотря на глобальные усилия по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, нефть и газ будут играть важную роль в мировой экономике, а позиции России как одного из ведущих производителей СПГ будут только усиливаться.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, где ожидается участие 36 стран, включая главы государств и представителей международных организаций. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Мунэо Судзуки, известный своими давними усилиями по развитию двусторонних отношений с Россией, добавил, что Россия продолжит укреплять свои позиции на международной арене в рамках этой организации.

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Японский депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС
22 октября 2024, 06:01

Фото: istock/Derek Brumby

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что мировое развитие движется в сторону G20, где заметно растет влияние стран БРИКС, с центральной ролью России.
В интервью РИА Новости Судзуки отметил, что изначально страны G7 занимали 80% мировой экономики, но сейчас их доля снизилась до 40%.

«Сегодня G20, в состав которой входит и Россия, занимает 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка усиливают свои позиции, и влияние БРИКС в рамках G20 будет продолжать расти. Англосаксонское мышление США и Великобритании, сосредоточенное на поиске врагов, уже неэффективно. Россия будет проявлять все больше силы», — заявил Судзуки.
Он также подчеркнул символичность проведения следующего саммита БРИКС в российском городе, что подчеркивает растущее влияние России на мировой арене.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Япония увеличила объем экспорта в Россию на 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов страны. Экспорт в Россию составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), тогда как импорт из России вырос лишь на 2,8% и достиг 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).

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Sky News: Австралийский сенатор жестко раскритиковала Карла III в парламенте
22 октября 2024, 05:53

Фото: istock/VV Shots

Во время визита короля Великобритании Карла III в Австралию сенатор Лидия Торп из штата Виктория подвергла его резкой критике прямо в парламенте, сообщает Sky News.
Сенатор, известная своей борьбой за права коренных народов, публично обвинила монарха в геноциде и призвала вернуть австралийцам «украденные земли, детей и останки предков». Торп, поднимая голос, высказала свое недовольство колониальной политикой Британии.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю и то, что вы у нас украли», - заявила она.
Король Карл III воздержался от комментариев. Ранее сообщалось, что он не будет препятствовать возможному переходу Австралии к республиканской форме правления.

Ранее сообщалось, что журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.

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Министр обороны Франции: пора обсуждать размещение сил сдерживания на Украине
22 октября 2024, 05:26

Франция готова рассмотреть размещение «неядерных сил сдерживания» на Украине для отражения «новой угрозы» со стороны России.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Лекорню подчеркнул, что идея создания комплекса сдерживания, предложенная Зеленским, заслуживает внимания и должна быть рассмотрена. Президент Украины представил этот пункт как часть своего «плана победы», который включает меры для защиты страны от будущих военных угроз. По словам Зеленского, такой стратегический пакет должен гарантировать, что в случае его применения Россия утратит способность продолжать боевые действия. Подробности о составе этого пакета пока не раскрыты.

«План победы — это политический путь. Но уже сейчас необходимо рассмотреть вопрос о размещении неядерных сил сдерживания на Украине для отражения новой угрозы со стороны России», — заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.

Министр отметил, что Зеленский активно развивает военно-политическую риторику, и Франция поддерживает необходимость политических действий. В то же время, по его словам, в будущем Украине все же придется возобновить диалог с Россией.

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Украинский политолог предрек спецоперацию ВСУ в Молдавии при поражении Санду
22 октября 2024, 01:59

Фото: istock/Iuri Gagarin

Украинский политолог Алексей Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife заявил, что Украина может провести военную операцию в Молдавии в случае победы пророссийских сил на предстоящих выборах.
По его мнению, такой шаг станет необходимым, если действующий президент Майя Санду и проевропейские силы проиграют выборы.

«Если пророссийские силы придут к власти, украинские войска могут быть вынуждены провести специальную военную операцию. Это станет вопросом выживания для Украины», — подчеркнул Голобуцкий.
Политолог отметил, что Украина не имеет возможности влиять на отношения России с такими странами, как Северная Корея и Иран, но ситуация в Молдавии отличается, и Киев может оказать значительное влияние на ход событий в регионе.

Выборы президента Молдавии не выявили победителя в первом туре, и второй тур назначен на 3 ноября. Кремль выразил сомнения по поводу честности выборов, отметив, что многие граждане не поддерживают Майю Санду, а оппозиционные силы были ограничены в участии. Санду, в свою очередь, заявила о попытках иностранных сил вмешаться в выборы.

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TVN: в Польше задержали подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ
22 октября 2024, 00:49

Фото: istock/macky_ch

Польские власти задержали человека, подозреваемого в совершении поджогов во Вроцлаве, который, по его словам, действовал по указанию российских спецслужб.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

«Арестованный признался, что российские спецслужбы приказали ему организовать поджоги во Вроцлаве», — заявил Сикорский.
Министр также отметил, что это не единичный случай и обвинил Россию в подготовке подобных диверсий по всей Европе.

В ближайшее время МИД Польши примет решение по этой ситуации, добавил министр, намекнув на возможные дипломатические меры в отношении России.
Ранее в Польше уже арестовывали девятерых человек, якобы действовавших по указу России.

Ранее сообщалось, что журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 октября. Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.

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На Украине запретили лечить пострадавших при штурме собора УПЦ
Дмитрук: главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ
21 октября 2024, 23:56

Фото: istock/Vera Tikhonova

Главный врач городской больницы Черкасс, Украина, Александр Федорук, запретил госпитализировать и оказывать первую медицинскую помощь прихожанам и священнослужителям Украинской православной церкви (УПЦ), пострадавшим во время силового захвата Михайловского кафедрального собора.
Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрука, около 20 человек с травмами обратились за помощью в больницу, однако помощь им не была оказана. Единственным, кого госпитализировали, стал пожилой монах Нектарий. Дмитрук отметил, что другие пострадавшие вынуждены были искать помощь в частных клиниках или лечиться самостоятельно. Он также добавил, что митрополит Черкасский Феодосий, который получил ожоги глаз и сотрясение мозга, лечится дома.

Дмитрук заявил, что направит эти данные в правоохранительные органы и украинский парламент, требуя служебного расследования в отношении действий главврача.
Украинские власти усилили давление на УПЦ, обвиняя её в связях с Россией, что привело к захватам храмов и судебным делам против священнослужителей.

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Вучич объяснил, почему не приедет саммит БРИКС в Казань
Президент Сербии Вучич объяснил, почему не приедет саммит БРИКС в Казань
21 октября 2024, 23:00

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему он не сможет лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Сербия будет представлена на мероприятии вице-премьером, так как Вучич уже договорился о встрече с польским премьером Дональдом Туском на те же даты. Об этом он рассказал в эфире сербского телеканала.
Вучич подчеркнул, что, получив приглашение от президента России Владимира Путина, он сразу же сообщил российскому послу о своих планах. Он вел переговоры с Туском и ждал его подтверждения. Польский премьер подтвердил свое участие и приедет в Сербию. В ближайшие дни Вучич также проведет трехстороннюю встречу с премьерами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в городе Комарно на юге Словакии.

Кроме того, уже в среду в Сербию приедет Дональд Туск, а вскоре после него — греческий премьер Кириакос Мицотакис. Через пару дней в Белград приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», — сказал Вучич.

Президент Сербии также напомнил, что его страна никогда не поддерживала европейские санкции против России.

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Британскому журналисту Грэму Филлипсу дали временное убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс получил убежище в России
21 октября 2024, 21:52

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 октября.
Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.

С 2014 года Филлипс освещает события в Донбассе. В своим материалах он рассказывая миру о преступлениях киевского режима. Сам журналист называет себя «британским русским».
«Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», — написала Ирина Волк в Telegram.

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