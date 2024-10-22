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Советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что санкции против России неэффективны и только наносят ущерб Западной Европе,
В то же время как экономика России продолжает расти, отметил политик. Эти слова прозвучали в интервью немецкому журналу Spiegel перед саммитом БРИКС в Казани, когда немецкий журналист задал вопрос о позиции Бразилии по поводу санкций.
Советник отметил, что от санкций страдает в первую очередь Западная Европа, которая теперь вынуждена покупать более дорогое топливо из США, тогда как раньше оно поставлялось напрямую из России по газопроводу. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, на него прибыли 32 страны, из которых 24 будут представлены главами государств.
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«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», — подчеркнул Аморим, добавив, что Бразилия не поддерживает враждебную политику Запада в отношении Москвы.
Советник отметил, что от санкций страдает в первую очередь Западная Европа, которая теперь вынуждена покупать более дорогое топливо из США, тогда как раньше оно поставлялось напрямую из России по газопроводу. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, на него прибыли 32 страны, из которых 24 будут представлены главами государств.
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Елена Перлова