Путин шуткой ответил на вопрос журналиста о дате «встречи с Путиным»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал оговорку журналиста о его встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент случайно ошибся и спросил у Путина, когда он уже встретится с Путиным. Быстро исправившись, он повторил вопрос, заменив фамилию на Трампа. Однако российский президент не оставил оговорку без внимания.
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«Каждый день! В зеркало смотрюсь», – ответил с улыбкой Путин.Ранее президент России высказался о реакции Европы на встречу России и США в Саудовской Аравии. По его словам, у европейских государств нет оснований для выражения негатива по поводу прошедших переговоров.
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Анастасия Чинкова