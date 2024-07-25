В Польше обеспокоены последствиями ударов России

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В Польше обеспокоены ожидаемым наплавом украинских беженцев из-за последствий российских ударов по энергоинфраструктуре Украины. Об этом сообщил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, слова которого приводит издание Business Insider.
Он подчеркнул, что польские власти уже получают чёткие сигналы о том, что предстоящей осенью и зимой грядёт большой приток украинцев, к которому нужно быть готовыми.
Марчинский добавил, что рост числа беженцев будет напрямую связан с ударами ВС РФ по украинской инфраструктуре, последствия которых «становятся всё более ощутимыми».
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Анастасия Чинкова