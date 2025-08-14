Путин: следующим этапом диалога с США может стать выход на договоренности по СНВ

14 августа 2025, 14:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин заявил, что следующим этапом диалога с США может стать выход на договоренности по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом глава страны сказал в ходе совещания по подготовке к российско-американским переговорам.