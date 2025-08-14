Путин: следующим этапом диалога с США может стать выход на договоренности по СНВ
Президент России Владимир Путин заявил, что следующим этапом диалога с США может стать выход на договоренности по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом глава страны сказал в ходе совещания по подготовке к российско-американским переговорам.
К тому же Путин отметил усилия администрации США для достижения долгосрочного мира на Украине и на планете в целом. Если переговоры на Аляске пройдут успешно, то следующим этапом диалога президент назвал возвращение к договоренностям по СНВ.
Данный договор был подписан в 2010 году между экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой. Вступило в силу соглашение 5 февраля 2011 года, но 28 февраля 2023 года Путин приостановил действие договора.
Читайте также: