Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется 22:30 по мск
Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на начнется в 22:30 по московскому времени на Аляске. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Сначала лидеры государств проведут встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. После к переговорам подключатся делегации стран. С российской стороны выступят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Состав американской делегации будет объявлен позже.
Ушаков отметил, что после переговоров состоится совместное выступление Путина и Трампа, на котором главы государств прокомментируют итоги диалога перед СМИ.
По данным сервиса Flightradar, российский спецборт уже вылетел из Москвы в сторону Аляски. Предположительно, на нем находятся члены делегации из РФ.
Читайте также: