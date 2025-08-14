Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется 22:30 по мск

14 августа 2025, 12:37

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на начнется в 22:30 по московскому времени на Аляске. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.