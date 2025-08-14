Вассерман раскрыл, поделят ли мир Путин и Трамп на Аляске

14 августа 2025, 13:57

Вассерман: саммит Путина и Трампа на Аляске не повторит Ялтинскую конференцию

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой». Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, современные геополитические реалии исключают возможность такого соглашения между государствами.



Политик отметил, что в 1945 году стороны были сопоставимы по силе, несмотря на промышленное превосходство США и его отставание от России в других сферах. Он добавил, что на сегодняшний день страны, например, имеют схожий ядерный потенциал.



По его мнению, Трамп рассматривает весь мир прежде всего как рынок сбыта, а не как территорию для переговоров о разделе влияния.

«Нынешняя борьба Трампа объясняется именно тем, что он хочет расширить свой рынок сбыта», — сказал собеседник издания.