Столтенберг заявил об отсутствии явной военной угрозы для стран НАТО

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Страны НАТО в настоящее время не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг также подверг критике слова Трампа о том, что он, будучи главой государства, он угрожал союзникам по Североатлантическому блоку не защищать их в случае нападения России. По мнению руководителя альянса, такими заявлениями Трамп ставит всех военных НАТО под угрозу. Он также выразил надежду, что, вне зависимости от того, кто станет президентом, США останутся верными всем союзническим обязательствам.
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Александр Бойцов