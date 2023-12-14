Путин сообщил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК, в том числе и погибшие

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что военные, состоящие в ЧВК, должны иметь права наравне с другими военнослужащими.
Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство.
Говоря о ЧВК, Путин подчеркнул, что среди его знакомых есть те, кто состоит в таких компаниях. Также есть и те, кто погиб во время службы.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова