Путин сообщил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК, в том числе и погибшие

Президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».