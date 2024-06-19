Путин сообщил о намерении «Новатэк» запустить во Вьетнаме газовый проект

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Российская компания «Новатэк» намерена реализовать проект по сжижению природного газа во Вьетнаме, сообщил президент РФ Владимир Путин в своей статье для центрального издания Коммунистической партии Вьетнама «Нян зан».
В статье говорится, что «Новатэк» планирует развернуть СПГ-проект на территории Вьетнама.
Президент также отметил, что Москва и Ханой обсуждают создание центра ядерной науки и технологий в азиатской стране. Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать развитию национальной атомной энергетики во Вьетнаме.
19 июня президент России планирует прибыть во Вьетнам с официальным визитом. Перед этим он посетил КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.
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Президент также отметил, что Москва и Ханой обсуждают создание центра ядерной науки и технологий в азиатской стране. Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать развитию национальной атомной энергетики во Вьетнаме.
19 июня президент России планирует прибыть во Вьетнам с официальным визитом. Перед этим он посетил КНДР, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.
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Артем Кузьмин