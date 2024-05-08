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Журналист-международник Рустем Сафронов высказал мнение о том, что настоящей целью США на Украине является накаление обстановки в стране для ослабления России.
«Задача Штатов — как можно дольше продолжать этот конфликт и ослаблять Россию. Всерьёз о поражении России на Западе думать не могут. Они понимают, что для России это вопрос экзистенциальный, вопрос выживания», — отметил в беседе с Pravda.Ru Сафронов.
При этом появилась информация о том, что страны НАТО во главе с США приняли решение об отказе от идеи вводить войска на Украину. Экс-сенатор, лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал это сообщение, отметив, что если это правда, то этот является лицемерием со стороны Запада.
«НАТО приняло решение немножко остудить свои головы. Я думаю, это связано с заявлением Министерства обороны, которое начало учения нестратегических ядерных сил. Но ситуация не станет слабее, она будет усиливаться. Количество оружия будет увеличиваться, наёмников будут давать. Но это до поры до времени. Это сжатие пружины со стороны НАТО, которое закончится», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.
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