Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине

Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, а теперь там правят потомки выживших нацистов и предателей. Именно поэтому для них 9 мая не является праздником. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье для портала «История.рф».