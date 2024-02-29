Путин сообщил о состоянии готовности ядерных стратегических сил

Фото: сайт Кремля
Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы.
Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.
Российская промышленность продолжает развиваться и модернизироваться, прежде сообщил Владимир Путин.
Он отметил, что государство увеличивает механизмы поддержки этой отрасли, поэтому в России будут открываться новые предприятия и появляться рабочие места. Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, Россия налаживает каналы поставок сырья и необходимых для промышленности компонентов.
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Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.
Он отметил, что государство увеличивает механизмы поддержки этой отрасли, поэтому в России будут открываться новые предприятия и появляться рабочие места. Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, Россия налаживает каналы поставок сырья и необходимых для промышленности компонентов.
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Анастасия Хохлова