Путин: спуск АПЛ «Пермь» — большой этап в развитии ВМФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Спуск на воду АПЛ «Пермь», вооруженной гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», - большое этапное событие в развитии ВМФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов», — произнес президент.Верховный главнокомандующий добавил, что «Пермь» является первым многоцелевым судном с «Цирконами». Глава государства также выразил благодарность работникам КБ «Малахит» и коллективам всех смежных предприятий «за добросовестную и качественную работу».
Путин находится в Мурманске на Международном арктическом форуме. В церемонии спуска АПЛ «Пермь» он поучаствовал в удаленном формате.
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Никита Кротов