Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В Кремле изучили обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Да. Ознакомились», — прокомментировал он соответствующий вопрос.Песков также подчеркнул, что молдавское руководство запугивает своих оппонентов, которых поддерживает значительная часть республиканского населения.
«По сути, незаконным гонениям подвергаются все политические силы, которые выступают за развитие отношений Молдовы с Россией», — добавил пресс-секретарь Кремля.Гуцул попросила Путина надавить на молдавскую власть, чтобы ее скорее освободили. Гуцул подозревается в якобы мошенническом управлении фондами, а также в подделке деклараций и получении незаконных средств. Политик свою вину не признает, она была задержана в минувший вторник, 25 марта.
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