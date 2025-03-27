Путин: планы США присоединить Гренландию существовали давно

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Планы американской стороны по присоединению Гренландии существовали давно, заявил российский президент Владимир Путин в рамках международного арктического форума в Мурманске. Глава государства добавил, что США, очевидно, будут и дальше системно продвигать собственные интересы в арктическом регионе.
«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», — сказал Путин.Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта. Перед этим Путин заявлял об определяющей роли Мурманска в плане развития арктического региона. Подробности в нашем материале.
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