Путин: планы США присоединить Гренландию существовали давно

Планы американской стороны по присоединению Гренландии существовали давно, заявил российский президент Владимир Путин в рамках международного арктического форума в Мурманске. Глава государства добавил, что США, очевидно, будут и дальше системно продвигать собственные интересы в арктическом регионе.