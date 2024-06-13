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Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается прямо вовлечь блок НАТО в конфликт, ради победы Украины в конфликте с РФ. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире программы Maischberger на канале Das Erste.
«Она (Украина. — Прим. ред.) находится в обороне, поэтому <…> Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте», – сказала Вагенкнехт.
Она добавила, что несмотря на поставляемые Западом вооружения, украинские военные проигрывают, из-за чего теперь переговорная позиция Киева хуже, нежели ранее. Вагенкнехт призвала остановить боевые действия и начать мирные переговоры.
Москва всегда подчеркивала, что не несет угрозы странам НАТО, однако действия альянса, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.
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Никита Кротов