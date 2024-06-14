Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином

Председатель Китая Си Цзиньпин дал обещание украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что КНР не будет поставлять вооружения России. Об этом лидер Украины заявил на пресс-конференции с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.
Как утверждает Зеленский, Си Цзиньпин дал ему соответствующее обещание во время их телефонной беседы.
Ранее журналист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Китай якобы планировал поставлять оружие РФ после начала конфликта на Украине, но изменил свою позицию после звонка Байдена.
До этого сообщалось, что Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил Зеленский.
Ранее журналист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Китай якобы планировал поставлять оружие РФ после начала конфликта на Украине, но изменил свою позицию после звонка Байдена.
До этого сообщалось, что Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак