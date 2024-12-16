ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой в зоне СВО, заявил Путин

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ВС РФ владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства оценил владение инициативой в зоне боевых действий как «прочное».
Во время обращения к оборонному ведомству Путин вновь подчеркнул необходимости достижения всех целей СВО.
Отдельно президент отметил, что владение инициативой строится не только на работе военных, но и на усилиях всех российских оборонных предприятий и поддержке армии со стороны граждан страны.
Также глава Минобороны Андрей Белоусов добавил, что скорость продвижения российских военных в зоне СВО выросла до 30 квадратных километров в день.
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Во время обращения к оборонному ведомству Путин вновь подчеркнул необходимости достижения всех целей СВО.
Отдельно президент отметил, что владение инициативой строится не только на работе военных, но и на усилиях всех российских оборонных предприятий и поддержке армии со стороны граждан страны.
Также глава Минобороны Андрей Белоусов добавил, что скорость продвижения российских военных в зоне СВО выросла до 30 квадратных километров в день.
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Анастасия Чинкова