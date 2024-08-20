Путин стал почетным гражданином Чечни

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Торжественная церемония вручения знака и удостоверения прошла во время визита главы государства в Чечню.
Знак и удостоверение почетного гражданина вручили президенту глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Чечни Салах Нежиев, передает РИА Новости. Церемония состоялась на фоне визита Путина в новую мечеть пророка Исы в Грозном.
В ответ на эту честь президент Путин преподнес хозяевам уникальный Коран ручной работы в драгоценном переплете.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил Беслан, где он возложил цветы к памятнику жертвам террористов «Древо скорби» и мемориалу, посвященному спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел».
После поездки в Северную Осетию российский лидер отправился в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В аэропорту Грозного президента встретил сам Кадыров. Как только Владимир Путин вышел из вертолета, чеченский лидер пожал ему руку.
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В ответ на эту честь президент Путин преподнес хозяевам уникальный Коран ручной работы в драгоценном переплете.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил Беслан, где он возложил цветы к памятнику жертвам террористов «Древо скорби» и мемориалу, посвященному спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел».
После поездки в Северную Осетию российский лидер отправился в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В аэропорту Грозного президента встретил сам Кадыров. Как только Владимир Путин вышел из вертолета, чеченский лидер пожал ему руку.
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Елена Перлова