Российские дипломаты отказались ехать отмечать 75-летие Женевских конвенций

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Швейцарский МИД пригласил российскую дипломатическую миссию при Совете Безопасности ООН посетить Женеву 25-26 августа в неофициальном порядке по случаю 75-летия Женевских конвенций. Однако Россия отказалась ехать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций Николя Бидо.
Швейцарский МИД пригласил российскую дипломатическую миссию при Совете Безопасности ООН посетить Женеву 25-26 августа в неофициальном порядке по случаю 75-летия Женевских конвенций. Однако Россия отказалась ехать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций Николя Бидо.
Федеральный совет Швейцарии уточнил в заявлении, что миссии обсудят в Женеве вопросы соблюдения и укрепления международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.
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«Приглашение направили всем членам Совета Безопасности, включая Россию. Это неофициальная поездка. На данный момент российская миссия сообщила, что не приедет в Женеву, остальные 14 стран ожидаются», – заявил Бидо.
Федеральный совет Швейцарии уточнил в заявлении, что миссии обсудят в Женеве вопросы соблюдения и укрепления международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.
«Цель визита также состоит в демонстрации опыта международной Женевы в предотвращении угроз миру и безопасности», – указано в документе.
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Лия Мурадьян