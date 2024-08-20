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Российские дипломаты отказались ехать отмечать 75-летие Женевских конвенций

Миссия России при СБ ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву
20 августа 2024, 21:48
Фото: istockphoto/SanderStock

Фото: istockphoto/SanderStock

Швейцарский МИД пригласил российскую дипломатическую миссию при Совете Безопасности ООН посетить Женеву 25-26 августа в неофициальном порядке по случаю 75-летия Женевских конвенций. Однако Россия отказалась ехать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций Николя Бидо.
Швейцарский МИД пригласил российскую дипломатическую миссию при Совете Безопасности ООН посетить Женеву 25-26 августа в неофициальном порядке по случаю 75-летия Женевских конвенций. Однако Россия отказалась ехать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций Николя Бидо.
«Приглашение направили всем членам Совета Безопасности, включая Россию. Это неофициальная поездка. На данный момент российская миссия сообщила, что не приедет в Женеву, остальные 14 стран ожидаются», – заявил Бидо.



Федеральный совет Швейцарии уточнил в заявлении, что миссии обсудят в Женеве вопросы соблюдения и укрепления международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.
«Цель визита также состоит в демонстрации опыта международной Женевы в предотвращении угроз миру и безопасности», – указано в документе.

Ранее ООН прокомментировала глумление над курским пенсионером нацистами ВСУ

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Омбудсмен из Украины посетил солдат ВСУ, взятых в плен в Курске
Москалькова: Омбудсмен из Украины посетил плененных в Курске солдат ВСУ
20 августа 2024, 20:33

Фото: сайт ООН

Уполномоченный верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посетил военных ВСУ, взятых в плен в Курской области. Также Лубинец отправил видео с визита. Об этом 20 августа сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной рады, украинским омбудсменом. Непростой диалог, но тем это взаимодействие есть» – рассказала Москалькова на сессии «Права человека в международном контексте» форума «Территория смыслов».

Российский омбудсмен отметила, что договорилась с уполномоченным посещать украинских солдат в плену, а тот – военнопленных из России.

Москалькова направила запрос в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Она призвала осудить действия украинских боевиков в приграничных районах Курской области и принять меры для предотвращения массовых нарушений прав человека.

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Кадыров сообщил, что Владимир Путин прибыл в Чечню
20 августа 2024, 19:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, после поездки в Северную Осетию, отправился в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров ​в своем телеграм-канале.
«Владимир Владимирович Путин прибыл в Чечню. Визит включает в себя насыщенную программу мероприятий», — отметил Кадыров.

В аэропорту Грозного президента встретил Рамзан Кадыров. Как только Владимир Путин вышел из вертолета, чеченский лидер пожал ему руку.

Напомним, прежде глава государства посетил Беслан, где он возложил цветы к памятнику жертвам террористов «Древо скорби» и мемориалу, посвященному спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел».

Президент также почтил память жертв террористического акта на кладбище, известном как «Город ангелов». Существуют видеозаписи, на которых Путин впервые посещает школу №1 в Беслане, ставшую местом захвата заложников в 2004 году. Запись была опубликована в Telegram-канале Кремля.

На ролике видно, как Путин осматривает здание школы, где был создан международный культурно-патриотический центр, нацеленный на профилактику терроризма. Его сопровождают несколько человек, включая главу Северной Осетии.

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«Помогала убивать узников»: в Германии приговорили 99-летнюю секретаршу концлагеря
Суд ФРГ не смягчил приговор 99-летней экс-секретарю концлагеря «Штуттгоф»
20 августа 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Oliver Chan

Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем в фашистском концлагере «Штуттгоф». Суд признал ее причастной к убийствам более 10 тысяч узников во время Великой Отечественной войны.
Ранее Фурхнер приговорили к двум годам условно. Защита пыталась смягчить приговор, однако Пятый уголовный сенат федерального суда в Лейпциге отклонил апелляцию. Решение вступило в законную силу 20 августа.

Концлагерь «Штуттгоф» находился на территории оккупированной Германией Польши. За годы войны там зверски убили около 65 тысяч заключенных. По данным следствия, Фурхнер работала гражданским служащим в комендатуре концлагеря с июня 1943 по апрель 1945 года и помогала руководству убивать узников.

Поскольку на момент преступлений ей было 18-19 лет, дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних.

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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
МИД Азербайджана: Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.
По его словам, страна уже подала официальную заявку. Примечательно, что желание Азербайджана о вступлении в организацию было отражено в начале июля этого года.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, БРИКС является межправительственной организацией, которая была создана в 2006 году. В нее входят Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

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Украина имеет право на боевые действия в Курской области, заявили в ЕС
Стано: Действия ВСУ в Курской области не повлияют на вступление Украины в ЕС
20 августа 2024, 16:15

Фото: сайт ЕС

Нападение ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, не повлияет на процесс вступления Украины в Европейский Союз. Об этом заявил Петер Стано, представитель европейской внешнеполитической службы, на брифинге в Брюсселе 20 августа.
«Украина имеет полное право защищать свою территорию. Это не окажет никакого влияния на процесс интеграции в ЕС», – заявил Стано, отвечая на вопросы журналистов.

Москва уже охарактеризовала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвала его провокацией. Также продолжают поступать сообщения о расстреле мирных жителей украинскими боевиками.

Украине пообещали членство в ЕС еще в 2022 году, когда выдали статус страны-кандидата. Позже в Евросоюзе назвали этот жест символическим. Кроме того статус кандидата и переговоры по вступлению в ЕС никак не обязывают Брюссель и ничего не гарантируют.

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Стала известна реакция ФРГ на призыв Туска «извиниться и замолчать» из-за «Северных потоков»
WSJ: Берлин ошеломил призыв Туска извиниться и замолчать из-за Nord Stream
20 августа 2024, 16:06

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», ошеломило немецких чиновников. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, в Германии решили не отвечать Польше, чтобы не допустить ухудшения отношений между странами. Неназванный немецкий министр отметил, что Германия и Польша должны сотрудничать и вместе поддерживать Украину.

По его словам, президент РФ Владимир Путин является «общим врагом, о чем нужно помнить».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#северные потоки
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В Подмосковье начали обучать членов участковых избиркомов в преддверии выборов
20 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Мытищах председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Гордеева провела обучающую встречу. На ней собрались свыше 100 председателей УИК. Во время семинара им напомнили основные особенности сентябрьской выборной кампании – выборов депутатов советов депутатов», – говорится в сообщении.
Обсуждались и нововведения. Так, впервые муниципальные выборы состоятся с применением дистанционного электронного голосования.
«Сегодня мы дали коллегам из УИКов самые актуальные знания, перечислили рекомендации по подготовке избирательных участков к выборам. Помимо этого, посоветовали проверить всё оборудование на участках и телефонию», – рассказала Гордеева.
Она отметила, что встречи с председателями, у которых ранее не было опыта работы на выборах, пройдут отдельно. По её словам, индивидуальное обучение гарантирует максимально эффективную подготовку.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#московская область
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Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных
20 августа 2024, 15:38

Фото: istockphoto/reflection_art

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, который предоставляет иностранным наемникам, сражающимся в рядах Вооруженных сил Украины, и их семьям возможность получить украинское гражданство. Об этом во вторник сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
15 августа президент Владимир Зеленский призвал парламент «безотлагательно» рассмотреть этот законопроект.

«Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написала Геращенко.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на Украине, смогут получить вид на жительство или иммигрировать даже с просроченными документами. Члены семей военных также получат право на временное проживание.

Кроме того, законопроект требует от граждан России и Беларуси, которые получили украинское гражданство, подать документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.

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Детский лепет: Мезюхо об оправдании итальянских СМИ за интервью с нацистом
20 августа 2024, 15:24

Фото: iStock/microgen

Политолог Иван Мезюхо назвал детским лепетом попытки итальянского медиа, в частности журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с военным ВСУ в кепке с нацистской символикой.
«Иногда после того, как нацистскую символику у ВСУ замечали масс-медиа, эти фотографии удалялись, иногда нет. Сегодня было бы наивно полагать, что западные журналисты не знают о том, что киевский режим в качестве своей идеологии выбрал неонацизм. Без зазрения совести размещают подобный контент, а потом, когда им на него указывают, придумывают различного рода обвинения в адрес России», — добавил в беседе с RT Мезюхо.

А руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков прокомментировал принятый Верховной радой Украины приняла законопроект о фактическом запрете канонической Украинской Православной Церкви.

«Принят не просто драконовский, а по-настоящему сатанинский «закон». Запрет канонической Украинской Православной Церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании», — заявил Тюренков.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наёмников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО.

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