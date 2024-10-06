«Величайшая трагедия»: в США высказались про бывшего посла РФ Антонова

Фото: Посольство РФ в США
Экс-посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил американские власти о возможной ядерной войне, если напряженность украинского конфликта увеличится. Об этом в соцсетях написал бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего времени», — сказано в публикации.
Антонов представлял дипмиссию РФ в США с 2017 года. Перед этим он был замминистра обороны, а также замглавы МИД.
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Никита Кротов