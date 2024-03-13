Путин назвал бесполезным размещение западных ракет на Украине

Фото: сайт Кремля
Ни английские, ни американские ракеты не изменят ситуацию на Украине. Об этом заявил резидент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Таким образом российский лидер прокомментировал утечку разговора военнослужащих из Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки Киеву ракет Taurus.
В интервью Путин также заявил о готовности России к переговорам по Украине и озвучил условие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин прокомментировал состояние ядерной триады России
На Западе рассказали про выгодный Путину просчет союзников Украины
Сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у Макрона
«Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны», — заявил глава государства.
Читайте также:
Путин прокомментировал состояние ядерной триады России
На Западе рассказали про выгодный Путину просчет союзников Украины
Сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у Макрона
Алина Юрчак