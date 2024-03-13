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Путин заявил о переходе инициативы в зоне СВО к армии РФ

13 марта 2024, 08:10
Фото: istock / zim286

Фото: istock / zim286

Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что для того, чтобы минимизировать потери России на линии фронта, нужно увеличить мощность средств поражения.

Глава государства также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только в условиях сложившихся реалий. При этом президент России добавил, что изначально обозначенные цели спецоперации, должны быть выполнены.

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Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы
Путин: Украина атакует российские регионы, чтобы помешать проведению выборов
13 марта 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

В последние дни заметно участились атаки украинских беспилотников на города и объекты на территории России. Целью этих участившихся ударов является если не срыв президентских выборов в РФ, то попытка помешать их нормальному проведению.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, продолжил глава государства, не умея добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим пытается этими атаками добиться некоего информационного эффекта.

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — заявил Путин.

Также российский лидер упомянул попытки ВСУ с помощью диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию российских регионов. Он отметил, что среди примерно 300 человек, атаковавших накануне приграничные районы Курской и Белгородской областей, были и иностранные наёмники.

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#россия
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Путин назвал бесполезным размещение западных ракет на Украине
Путин заявил, что западные ракеты не меняют ситуацию на Украине
13 марта 2024, 08:06

Фото: сайт Кремля

Ни английские, ни американские ракеты не изменят ситуацию на Украине. Об этом заявил резидент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Таким образом российский лидер прокомментировал утечку разговора военнослужащих из Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки Киеву ракет Taurus.

«Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны», — заявил глава государства.
В интервью Путин также заявил о готовности России к переговорам по Украине и озвучил условие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину
Путин: если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет
13 марта 2024, 08:01

Фото: сайт Кремля

Если польские войска зайдут на территорию Украины, то уже не уйдут оттуда. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.
Глава государства пояснил, что Польша считает часть территории Украины своей, и в том случае, если войска страны пересекут границу под предлогом ее защиты, то они будут пытаться занять земли, принадлежащие им ранее.

Прежде Владимир Путин сообщил, что Россия допускает проведение переговоров с Украиной, но только на условии сложившихся реалий. Он также добавил, что диалог с украинской стороной не должен быть основан «на чьих-либо хотелках». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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«Без хотелок»: Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин: РФ готова к переговорам по Украине, основанным на реальности
13 марта 2024, 07:01

Фото: сайт Кремля

Россия готова к переговорам по Украине, но на условии тех реалий, которые сформированы в настоящий момент. Об этом заявил президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Как утверждает Путин, Москва готова к серьезному диалогу и хочет разрешать все конфликты, в особенности украинский, мирным путем. Он уточнил, что Россия готова начать переговорный процесс, если он будет основан на тех реалиях, которые сложились в нынешнее время. Путин подчеркнул, что переговоры не должны быть основаны на «каких-то хотелках после применения психотропных средств».

Последний раз переговоры с участием России и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Через время украинский глава Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине, следуя из своих интересов.

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#рф
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#украина
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Путин прокомментировал состояние ядерной триады России
Путин: Российская ядерная триада более современная
13 марта 2024, 06:35

Фото: сайт Кремля

Эксперты подтвердили, что российская ядерная триада является более современной, чем ядерные триады других стран, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.
«Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад – только вот у нас да у американцев на самом деле», – уточнил Путин.

По словам Путина, российское ядерное оружие более современное, а по количеству авианосцев и канонерских лодок Россия и США практически равны. Президент России подчеркнул, что все эксперты »знают» об этом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка вернуть Россию к границам 1991 года приведет к глобальной войне с Западом. В этом случае Москва атакует Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон и другие города «всеми видами стратегического оружия».

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#владимир путин
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Владимир Путин не исключил возможности проведения Россией ядерных испытаний
Путин не исключил проведения России ядерные испытания в ответ на действия США
13 марта 2024, 05:50

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что не исключает проведения Россией ядерных испытаний в случае необходимости ответных мер на действия США, сообщает РИА Новости.
«Не обязательно. Нам это нужно, не нужно – еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», – подтвердил Владимир Путин.

Российский лидер напомнил о существовании Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ, и в связи с этим Российская Федерация отозвала свою ратификацию, чтобы сохранить равенство и баланс сил. Однако президент Путин заявил, что Россия соблюдает эти соглашения.

Российский лидер заявил, что Россия полностью готова к ядерной войне. По словам Путина, США не намерены отправлять войска на Украину.

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На Западе рассказали про выгодный Путину просчет союзников Украины
WP: Раскол в коалиции европейских государств вокруг Украины на руку Путину
13 марта 2024, 03:00

Фото: iStock/ffikretow

Раскол в коалиции европейских государств-союзников Украины, возникший из-за утечки данных немецких военных и высказываний французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта, играет на руку президенту России Владимиру Путину, сообщает Washington Post.
«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», – отмечается в статье

Авторы отмечают, что лидеры США и Европы в настоящее время только критикуют друг другу, упуская из виду глубокие стратегические проблемы – хрупкость вооруженных сил ЕС и стагнацию военного производства.

Ранее сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у президента Франции Эммануэля Макрона.

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#европа
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#владимир путин
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Джо Байден поручил госсекретарю организовать поддержку Украине
Джо Байден поручил госсескретарю Блинкену выделить $126 млн на помощь Украине
13 марта 2024, 02:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине», – заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США передадут Украине пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов. В него также входят дополнительные артиллерийские снаряды 155-миллиметровых гаубиц и управляемые реактивные системы залпового огня. По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана новая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) рассчитана всего на две-три недели.

Последний раз США направляли Украине военную помощь в конце декабря 2023 года на сумму 250 миллионов долларов.
#сша
#белый дом
#джозеф байден
#помощь
#украина
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Сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у Макрона
13 марта 2024, 01:46

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, несмотря на желание французского президента Эммануэля Макрона играть ключевую роль в международной политике, у него это не выходит из-за нехватки авторитета.
«Макрон мечется и никак не может определить своего места, он пытается играть роль смотрящего за Европой от США, но у него это не выходит, авторитета не хватает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.

Кроме того, по его мнению, Макрону не хватает политического опыта и соответствующих знаний, из-за чего, в том числе, его авторитет далее будет только падать.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов также высказывал мнение о том, что многие заявления французского лидера Эммануэля Макрона вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.

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#макрон
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