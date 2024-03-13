Путин заявил о переходе инициативы в зоне СВО к армии РФ

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Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.
Глава государства также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только в условиях сложившихся реалий. При этом президент России добавил, что изначально обозначенные цели спецоперации, должны быть выполнены.
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