Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы

Фото: сайт Кремля
В последние дни заметно участились атаки украинских беспилотников на города и объекты на территории России. Целью этих участившихся ударов является если не срыв президентских выборов в РФ, то попытка помешать их нормальному проведению.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, продолжил глава государства, не умея добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим пытается этими атаками добиться некоего информационного эффекта.
Также российский лидер упомянул попытки ВСУ с помощью диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию российских регионов. Он отметил, что среди примерно 300 человек, атаковавших накануне приграничные районы Курской и Белгородской областей, были и иностранные наёмники.
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«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — заявил Путин.
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Александр Бойцов