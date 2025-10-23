Путин: Трамп говорил о переносе встречи в Будапеште

23 октября 2025, 18:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, заявив, что речь, скорее всего, идёт о переносе саммита. Об этом сообщает РИА Новости.