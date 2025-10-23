Путин: Трамп говорил о переносе встречи в Будапеште
Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, заявив, что речь, скорее всего, идёт о переносе саммита. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, Трамп сам предложил организовать встречу в Будапеште, однако подходить к мероприятию без подготовки стало бы ошибкой. Путин подчеркнул, что Россия всегда поддерживала продолжение диалога.
Выступая перед прессой по завершении XVII съезда Русского географического общества, президент сообщил, что после общения со СМИ проведёт заседание попечительского совета Русского географического общества.
