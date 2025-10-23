Путин поддержал переизбрание Шойгу на один пост
Российский лидер Владимир Путин поддержал переизбрание секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, а также выразил надежду, что делегаты съезда учтут его заслуги при голосовании.
«Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. <...> Агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги [Шойгу] в возрождении РГО», — сказал он.