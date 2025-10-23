Достижения.рф

Путин: целью правительства является сохранить все инструменты льготной ипотеки

Фото: istockphoto/simpson33

Правительство РФ стремится сохранить все инструменты льготной ипотеки. Об этом заявил президент Владимир Путин 23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет РИА Новости.



По его словам, всё, что осталось от льготной ипотеки, сейчас ориентируется на поддержку семей с детьми. Семейная ипотека под 6% и региональные программы с ставкой до 2% сохранят и будут дальше совершенствовать, подчеркнул президент.

Путин также отметил важность развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которое в последние годы показало заметный прирост, и необходимость создания инфраструктуры в районах с доступной древесиной, чтобы сделать такое жильё более привлекательным для граждан.

Перед этим в Госдуме оценили идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми.

Никита Кротов

