Путин: целью правительства является сохранить все инструменты льготной ипотеки
Правительство РФ стремится сохранить все инструменты льготной ипотеки. Об этом заявил президент Владимир Путин 23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет РИА Новости.
По его словам, всё, что осталось от льготной ипотеки, сейчас ориентируется на поддержку семей с детьми. Семейная ипотека под 6% и региональные программы с ставкой до 2% сохранят и будут дальше совершенствовать, подчеркнул президент.
Путин также отметил важность развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которое в последние годы показало заметный прирост, и необходимость создания инфраструктуры в районах с доступной древесиной, чтобы сделать такое жильё более привлекательным для граждан.
Перед этим в Госдуме оценили идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми.
