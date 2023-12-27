Путин: Труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин, во время заседания госсовета, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.
По словам президента, вопрос оплаты труда педагогов является важнейшим на повестке дня. Именно поэтому необходимо серьёзно поработать над механизмами формирования заработных плат, чтобы сделать их справедливыми.
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