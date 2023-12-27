Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Госсовета о повышении роли педагога и наставника.
В ходе своего выступления глава государства отметил роль учителей и призвал поднять заработную плату педагогов во всех регионах страны. Кроме того, президент уверен, что с учителей необходимо снимать лишнюю нагрузку и привлекать к работе творческих людей.
Владимир Путин вновь вернулся к уровню оплаты труда преподавателей и заявил, что улучшение условий труда педагогов остается важнейшим вопросом в России.
Прежде российский лидер поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко.
Владимир Путин вновь принял участие в благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара, в которых были написаны желания детей и пообещал их выполнить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Владимир Путин вновь вернулся к уровню оплаты труда преподавателей и заявил, что улучшение условий труда педагогов остается важнейшим вопросом в России.
Владимир Путин вновь принял участие в благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара, в которых были написаны желания детей и пообещал их выполнить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова