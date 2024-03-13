Путин: У границы с Финляндией появятся системы поражения после её вступления в НАТО

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У российско-финской границы будут размещены войска и новые системы поражения после того, как Финляндия вступила в НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости глава государства отметил, что раньше отношения с северным соседом были «просто идеальными». У двух государств не было никаких претензий друг к другу ни в одной из областей, будь то территориальные вопросы или экономические.
Он подчеркнул, что, присоединившись к Североатлантическому блоку, Финляндия сама сделала свой выбор. Путин отметил, что, придерживаясь нейтралитета, Швеция и Финляндия способствовали стабильности и безопасности в Европе. Теперь же у российско-финской границы будут размещены войска и системы поражения, что не добавить спокойствия гражданам страны Суоми. Конечно, Россия предпочла бы прежнее мирное сосуществование со всеми соседями, но страна вынуждена думать о безопасности своих рубежей на фоне расширения НАТО, заключил президент РФ.
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«У нас и войск-то никаких там не было, мы все части отвели от российско-финской границы. Дружественные отношения двух стран исключали надобность в военном присутствии около границы», — с сожалением напомнил российский лидер.
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Александр Бойцов