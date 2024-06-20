Путин: у России нет цели подходить к Харькову

Фото: cайт Кремля
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что у России нет цели подходить к Харькову. Об этом информирует РИА Новости.
Глава государства сказал, что если обстрелы населенных пунктов РФ будут продолжаться, то Российская Федерация будет вынуждена создавать санитарную зону на Украинской территории. По словам российского лидера, говорил он об этом еще пол года назад.
Ранее украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин сообщил, что российские военные перебрасывают в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. По его мнению, российская сторона хочет применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Читайте также:
Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие в КНДР
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине
Ранее украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин сообщил, что российские военные перебрасывают в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. По его мнению, российская сторона хочет применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Читайте также:
Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие в КНДР
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине
Дарья Осипова