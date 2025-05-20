США продолжают поставлять оружие Украине – Рубио

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США не прекращали поставлять вооружение Украине, несмотря на начавшийся переговорный процесс. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Политик подчеркнул, что поставки Киеву не были отменены, однако решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет.
Вместе с тем, об американских поставках высказалась депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Она написала, что выделенный бывшим президентом США Джо Байденом пакет военной помощи закончится летом, но в бюджете Штатов на данный момент не предусмотрено новых поставок оружия.
Ранее в этот день сообщалось, что власти Бельгии, несмотря на предпринимаемые попытки урегулировать украинский конфликт, объявили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия.
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Вместе с тем, об американских поставках высказалась депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Она написала, что выделенный бывшим президентом США Джо Байденом пакет военной помощи закончится летом, но в бюджете Штатов на данный момент не предусмотрено новых поставок оружия.
Ранее в этот день сообщалось, что власти Бельгии, несмотря на предпринимаемые попытки урегулировать украинский конфликт, объявили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия.
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Анастасия Чинкова