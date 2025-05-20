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«У Киева дела плохи»: названа причина побега двух членов украинской делегации после переговоров с РФ

Полковник Матвийчук: Члены делегации Украины могли уехать в Германию или Францию
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Два члена украинской делегации сбежали после переговоров с РФ в Стамбуле. Бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что они отправятся в Германию или Францию транзитом через Болгарию.
«Это точно является маркером того, что у Киева дела плохи. Эти люди были вхожи в круг сильных мира сего — и, видя всю ситуацию в руководстве страны и в самой стране, они решили, что им лучше уйти», — отметил Матвийчук в беседе с Life.ru.

По его мнению, бежавшие украинские дипломаты уедут в Германию или во Францию через Болгарию.

Напомним, турецкие СМИ сообщили, что во время переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле сбежал переводчик украинской делегации Олег Головко. Он скрылся во время перерыва, а украинской стороне пришлось срочно искать нового переводчика.

Позже стало известно, что также сбежал и помощник-секретарь Самойленко. По предварительным данным, оба уехали в Болгарию.

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В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»
20 мая 2025, 14:31

Фото: iStock/aerogondo

В Республике Сербской стартовал фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», сообщает RT.
Церемонию открытия фестиваля посетили председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв, а также советник президента Милорада Додика Желько Будимир. Также участие в мероприятии приняли представители дипломатических кругов, общественные деятели и сербские ветераны, а артисты спели «Катюшу».

По словам Будимира, западные средства массовой информации не смогли дезориентировать народ Республики Сербской в отношении российской спецоперации на Украине.

Во вторник, 20 мая, в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке покажут пять документальных фильмов. Прийти могут все желающие, вход бесплатный.

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Герой СВО ответил дочери вологодской чиновницы на угрозы отправлять неугодных на фронт
Герой СВО Деев призвал отправить дочь Шевцовой в прифронтовую зону после скандала
20 мая 2025, 13:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Герой СВО Юрий Деев призвал отвезти в прифронтовую зону дочь отстранённой главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой, обещавшей отправить неугодных ей на СВО. Военнослужащий добавил, что участие в спецоперации является не наказанием, а честью.
«Специальная военная операция – не ссылка, а поле чести! Сюда идут по зову сердца, чтобы защищать Родину, выполняя свой воинский, гражданский и моральный долг. А такие, как дочь Шевцовой, даже не понимают, через что проходят наши бойцы. Ей бы самой побывать в прифронтовой зоне, посмотреть в глаза тем, кто каждый день рискует жизнью за наше будущее. Тогда, может, осознала бы, что её слова – плевок в сторону настоящих героев. Хорошо, что губернатор (Георгий Филимонов – прим. ред.) принял жёсткое решение и показал, что подобное поведение недопустимо для семьи чиновника», – высказался Деев в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что власть должна быть с народом и не позволять своим детям глумиться над болью.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов после инцидента заявил, что следующим главой Нюксенского округа, вероятнее всего, будет назначен участник СВО. Деев поддержал это решение, отметив, что такие люди действительно знают цену словам и поступкам.

Напомним, что Юлия Шевцову отправили в отставку после распространившихся в Сети видео её дочери, которая призывала отправить неугодных ей людей на СВО, ссылаясь на то, что её мать – мэр и может оказать влияние на призыв.

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*внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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«Выводит переговоры на новый трек»: политолог оценил итоги разговора Путина и Трампа
Политолог Фельдман: Украина и Россия будут договариваться без посредников
20 мая 2025, 13:10

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Девятнадцатого мая состоялся третий телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам Путина, Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного договора.
Как рассказал «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, президент США выводит переговоры между Россией и Украиной на новый этап: теперь стороны будут договариваться без представителей других государств.
«Дональд Трамп выводит переговорный процесс на новый трек. Мы циклически завершаем Стамбульский круг и возвращаемся в тот момент, когда делегации России и Украины расстались, так и ни о чём не договорившись весной 2022 года. Важнейший итог — это то, что теперь наши страны будут договариваться без посредников, Соединённые Штаты Америки легитимизировали двустороннюю перспективу дальнейшего урегулирования», — сообщил эксперт.
По его словам, Дональд Трамп теперь займёт позицию стороннего наблюдателя.

Фельдман также отметил, что американский лидер преследовал и личные интересы: положительные итоги телефонного разговора стали доказательством осуществления его предвыборной кампании, в ходе которой Трамп заявил, что завершит украинский конфликт.
«Я думаю, Трамп сделал для себя недавно открытие: у него нет рычагов влияния ни на Москву, ни на Киев. <…> Трамп, который на весь мир ещё во время своей предвыборной кампании многократно пообещал завершить этот конфликт, выступив посредником и медиатором, должен был как-то отчитаться перед внутренней оппозицией, своими избирателями, либеральной прессой, западным общественным мнением о том, чего же он достиг. Вчера он это делал. Он сказал, что вывел стороны на непосредственный контакт, чего мы не наблюдали на протяжении последних трех лет», — пояснил политолог.
Не стоит думать, что образовался российско-американский союз. Очевидно, Трампу «комфортнее» вести переговоры с Владимиром Путиным, нежели с либерал-глобалистами, которые хотят втянуть Соединённые Штаты в конфликт (чтобы США выступили на стороне коллективного Запада). Фельдман уточнил, несмотря на то, что продолжают действовать введённые США санкции против России, Америка по-прежнему поставляет оружие на территорию Украины, Соединённые Штаты не стали расширять санкционные пакеты, выдвигать ультиматум в отношении России, более того, Дональд Трамп в своём заявлении намекнул на перспективы развития торгово-экономических отношений, но только после того, как Москва и Киев урегулируют конфликт.

«Всё пошло не по плану»


Реакция европейских стран и Украины на телефонный разговор Путина и Трампа была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным, что, конечно, возмутило европейские и американские СМИ.
«Западные европейские элиты и тем более украинское руководство чувствуют себя преданными Трампом. Они пытались заручиться его поддержкой <…>. C точки зрения европейцев и украинцев, это выглядит как вопиющий выход России из дипломатической изоляции, которую ей пытались устроить, причём этот выход был осуществлен при помощи лидера западного мира — президента Соединённых Штатов Америки. Это явно не то, на что рассчитывал Киев, не то, на что рассчитывал Брюссель, Лондон, Париж и Берлин. Всё пошло не по плану», — сообщил «Радио 1» политолог Фельдман.
Напомним, что Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов. Путин поблагодарил президента США за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.

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Депутат Госдумы оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Журавлев: Путин не пойдет на уступки в украинском конфликте
20 мая 2025, 12:35

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Президент России Владимир Путин не намерен уступать в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По его мнению, российский лидер продолжит настаивать на первоначальных условиях, выдвинутых Москвой.
Политик подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно понять, что российский президент твердо придерживается своей позиции.
«Уверен, что и в дальнейшем мы не свернем с намеченного пути — что на поле боя, что на дипломатическом поприще», — добавил депутат.
Он также отметил, что США продолжат участвовать в переговорах, несмотря на прежние угрозы выйти из них из-за «отсутствия ощутимых результатов». В том случае переговорный процесс автоматически бы остановился, поскольку вести диалог только с Киевом бессмысленно и даже странно, ведь он «пляшет под дудку Вашингтона», пояснил Журавлев.

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#переговоры
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Бельгия сообщила о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия
В Бельгии готовы отправить войска на Украину после заключения перемирия
20 мая 2025, 12:28

Фото: iStock/macky_ch

Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину в составе «коалиции» желающих во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед встречей глав МИД и Минобороны Евросоюза.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Бельгия готова «начать действовать на украинской земле».

Ранее в этот день появилась информация, что Владимир Зеленский не намерен выводить свои войска из новых российских регионов. Он подчеркнул, что «выводить наши войска с наших территорий никто не будет». Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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