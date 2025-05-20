«У Киева дела плохи»: названа причина побега двух членов украинской делегации после переговоров с РФ

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Два члена украинской делегации сбежали после переговоров с РФ в Стамбуле. Бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что они отправятся в Германию или Францию транзитом через Болгарию.
«Это точно является маркером того, что у Киева дела плохи. Эти люди были вхожи в круг сильных мира сего — и, видя всю ситуацию в руководстве страны и в самой стране, они решили, что им лучше уйти», — отметил Матвийчук в беседе с Life.ru.
По его мнению, бежавшие украинские дипломаты уедут в Германию или во Францию через Болгарию.
Напомним, турецкие СМИ сообщили, что во время переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле сбежал переводчик украинской делегации Олег Головко. Он скрылся во время перерыва, а украинской стороне пришлось срочно искать нового переводчика.
Позже стало известно, что также сбежал и помощник-секретарь Самойленко. По предварительным данным, оба уехали в Болгарию.
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Элина Позднякова